Песков: в Кремле не в курсе расследования Испании по затонувшему Ursa Major
В Кремле не видели сообщений о расследовании по поводу затонувшего у берегов Испании в декабре 2024 г. российского корабля Ursa Major («Большая Медведица»), который якобы перевозил компоненты ядерных реакторов для КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет, мы не видели этой информации. Нам нечего комментировать», – сказал Песков.
12 мая агентство Anadolu писало о «предположениях», что грузовое судно Ursa Major, затонувшее примерно в 60 милях (96,5 км) от побережья Испании, перевозило в Северную Корею два ядерных реактора для подводных лодок. В основанном на расследовании CNN сообщении говорится, что «этот инцидент указывает на вмешательство западных военных сил, направленное на предотвращение передачи Россией ядерных технологий Северной Корее».
Ursa Major затонуло 23 декабря 2024 г. в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, еще 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя «Оборонлогистики», компании – владельца судна, писали, что причиной крушения Ursa Major стала целенаправленная террористическая атака.