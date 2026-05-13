Песков: в Кремле не в курсе расследования Испании по затонувшему Ursa Major

Ursa Major затонуло 23 декабря 2024 г. в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, еще 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании.