Причиной крушения российского корабля Ursa Major в Средиземном море стал теракт

По показаниям членов экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13.50 по мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, указывающий на поступление воды в судовые помещения, уточнил источник агентства. По его словам, судно с максимальной грузоподъемностью в 9500 т следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток с проектным грузом весом 806 т.