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Причиной крушения российского корабля Ursa Major в Средиземном море стал теракт

По данным «Оборонлогистики», на правом борту корабля произошло три взрыва
София Векслер
Yoruk Isik / Reuters
Yoruk Isik / Reuters

Причиной крушения российского торгового судна Ursa Major (с лат. «Большая Медведица») в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром стала целенаправленная террористическая атака. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель «Оборонлогистики», компании – владельца судна.

По показаниям членов экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13.50 по мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, указывающий на поступление воды в судовые помещения, уточнил источник агентства. По его словам, судно с максимальной грузоподъемностью в 9500 т следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток с проектным грузом весом 806 т.

«Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном "перегрузе" судна не соответствует действительности и наносит ущерб репутации ООО «Оборонлогистика», – указал собеседник.

23 декабря судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.

Посольство России в Испании контактирует с испанскими властями по ситуации с крушением Ursa Major, сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве РФ. В посольстве выразили готовность оказать содействие членам экипажа в случае необходимости.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)». Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела. Следователи совместно с МИД РФ организуют комплекс действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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