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Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

По информации СМИ, два человека пропали без вести
Ведомости

Российское торговое судно Ursa Major (с лат. «Большая Медведица») затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Об этом пишет издание El Espanol.

Крушение произошло между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном 23 декабря. По сообщению издания, оно произошло в результате взрыва в машинном отделении.

Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек были спасены и переправлены в испанский порт Картахена. В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России подтвердили крушение сухогруза. Все члены экипажа – граждане России. Уточняется, что владельцем Ursa Major является ООО «СК-юг».

Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря. Ursa Major отправлялся во Владивосток и должен был прибыть туда 22 января. Торговое судно было построено в 2009 г.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Ликвидация последствий продолжается уже девять дней.

Президент России Владимир Путин говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. Выброс мазута произошел на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) и в Краснодарском крае. «Ведомости» писали, что для ликвидации последствий разлива мазута возле анапского побережья уже привлечено более 10 000 человек и 366 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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