Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном мореПо информации СМИ, два человека пропали без вести
Российское торговое судно Ursa Major (с лат. «Большая Медведица») затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Об этом пишет издание El Espanol.
Крушение произошло между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном 23 декабря. По сообщению издания, оно произошло в результате взрыва в машинном отделении.
Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек были спасены и переправлены в испанский порт Картахена. В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России подтвердили крушение сухогруза. Все члены экипажа – граждане России. Уточняется, что владельцем Ursa Major является ООО «СК-юг».
Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря. Ursa Major отправлялся во Владивосток и должен был прибыть туда 22 января. Торговое судно было построено в 2009 г.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Ликвидация последствий продолжается уже девять дней.
Президент России Владимир Путин говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. Выброс мазута произошел на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) и в Краснодарском крае. «Ведомости» писали, что для ликвидации последствий разлива мазута возле анапского побережья уже привлечено более 10 000 человек и 366 единиц техники.