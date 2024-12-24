Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

Президент России Владимир Путин говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. Выброс мазута произошел на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) и в Краснодарском крае. «Ведомости» писали, что для ликвидации последствий разлива мазута возле анапского побережья уже привлечено более 10 000 человек и 366 единиц техники.