Собянин: на подлете к Москве сбит еще один беспилотник

13 мая Московская антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов с последствиями атак БПЛА в столице. Ограничения касаются терактов, в том числе с применением беспилотников и иных средств поражения, а также действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, действий на территории города диверсионно-разведывательных групп. За нарушение запрета предусмотрены штрафы по ст. 15.5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях.