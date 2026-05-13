MGNT2 541-0,76%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,34+0,02%
Собянин: на подлете к Москве сбит еще один беспилотник

Ведомости

Дежурные силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны России, с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая силы ПВО сбили над регионами России 286 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Республике Калмыкии, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

13 мая Московская антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов с последствиями атак БПЛА в столице. Ограничения касаются терактов, в том числе с применением беспилотников и иных средств поражения, а также действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, действий на территории города диверсионно-разведывательных групп. За нарушение запрета предусмотрены штрафы по ст. 15.5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях.

