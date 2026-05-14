Текслер поздравил Ковальчука с назначением врио главы Брянской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил бывшего вице-губернатора Егора Ковальчука с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского региона.
По словам Текслера, новая должность является свидетельством особого доверия и высокой оценки профессиональных и личных качеств Ковальчука. Он отметил, что новый врио Брянской области много лет работал в Челябинской области, где приобрел значительный управленческий опыт. Ковальчук также успешно решал задачи во главе правительства ЛНР.
В поздравлении Текслер подчеркнул, что накопленные компетенции должны стать основой деятельности на новом посту и послужить развитию региона.
13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию, врио региона назначили Ковальчука. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.