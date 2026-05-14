Пекин принял к сведению испытания «Сармата»

В Пекине прокомментировали успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Мы приняли к сведению сообщения на этот счет», – заявил Го Цзякунь (цитата по ТАСС).

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешных результатах испытания. Глава государства подчеркнул, что дальность применения ракет может превышать 35 000 км. Постановка «Сармата» на боевое дежурство запланирована до конца этого года.

В тот же день Россия направила уведомления об испытаниях США и другим странам. Однако вчера секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что официального ответа от США не последовало.

Первый успешный запуск МБР «Сармат» состоялся в 2022 г. Пуск произвели с космодрома Плесецк. Ракета оснащена боевыми блоками разделяющего типа с индивидуальным наведением. Она способна атаковать цели, используя траекторию через Южный полюс.

