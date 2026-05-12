Песков: Россия уведомила США об испытаниях «Сармата»
Россия направила США и другим странам необходимые уведомления об испытаниях межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, уведомила ли Москва другие страны о пуске, Песков ответил кратко: «Разумеется».
12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, первый ракетный полк с новым комплексом заступит на боевое дежурство до конца года.
Каракаев уточнил, что первый полк с этими ракетами будет нести боевое дежурство в Ужурском соединении. По словам командующего РВСН, «Сармат» превосходит своего предшественника, ракетный комплекс «Воевода», по дальности, забрасываемому весу и возможностям преодоления ПРО. Путин отметил, что дальность применения ракет может превышать 35 000 км.
Первый успешный пуск МБР «Сармат» состоялся 20 апреля 2022 г., тогда учебные боевые блоки прибыли на камчатский полигон Кура. В октябре 2025 г. глава российского государства анонсировал скорое поступление ракеты на боевое дежурство, назвав ее самой перспективной в мире.