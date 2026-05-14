Политика

Кремль: визит Путина в Китай состоится в ближайшее время

Ведомости

В ближайшее время Кремль объявит даты визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи», – сказал представитель Кремля.

12 мая Песков также сообщил, что подготовка визита Путина в Китай находится на завершающем этапе. По его словам, сроки поездки Россия и Китай объявят одновременно.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что подготовка ведется в активном режиме. При этом он отмечал, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на территории Китая маловероятна. Трамп 14 мая прибыл в Пекин на двухдневные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла за закрытыми дверями в течение двух часов.

15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что поездка Путина в Китай запланирована на первую половину 2026 г. Глава МИДа напоминал, что Россия и Китай проводят перекрестный Год образования. По словам Лаврова, Москва предложила уделить особое внимание развитию образовательного сотрудничества при формировании повестки будущего российско-китайского саммита.

