Кремль: визит Путина в Китай состоится в ближайшее время

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что подготовка ведется в активном режиме. При этом он отмечал, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на территории Китая маловероятна. Трамп 14 мая прибыл в Пекин на двухдневные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла за закрытыми дверями в течение двух часов.