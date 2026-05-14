Песков: Путин общался с Гладковым и Богомазом перед их отставкой
Президент России Владимир Путин имел разговор с бывшими губернаторами Белгородской и Брянской областей Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом перед тем, как они покинули свои посты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Конечно же, было общение, да», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
По словам представителя Кремля, Гладков и Богомаз, как главы «важных в наше время» регионов, были в постоянном контакте с Путиным.
Гладков был отправлен в отставку 13 мая. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Указом президента врио главы региона назначен бывший замглавы Иркутской области Александр Шуваев.
В этот же день в Кремле сообщили, что Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Должность врио главы региона занял экс-председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.
По словам Пескова, Гладкову и Богомазу будут предложены новые должности.