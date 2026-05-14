Полянский заявил о рисках вовлечения ФРГ в конфликт из-за проекта БПЛА
Запуск совместного производства беспилотников между Германией и Украиной может означать прямое вовлечение Берлина в военное противостояние. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, 11 мая министры обороны Германии и Украины запустили программу Brave Germany, предполагающую развитие оборонных технологий и выпуск дальнобойных беспилотников с радиусом действия до 1500 км.
«Это не просто помощь – это прямое вовлечение Германии в военное противостояние», – сказал Полянский, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что в контексте происходящего Россия сталкивается не только с Украиной, но и с более широким участием стран НАТО. Он также указал на размещение украинских оборонных производств в странах ЕС, использование их воздушного пространства, а также усиление военных учений в Европе, включая маневры у границ России и Белоруссии.
14 апреля Украина и Германия подписали оборонное соглашение на 4 млрд евро. Об этом рассказывал министр обороны Украины Михаил Федоров. Документ предусматривает усиление систем ПВО, развитие дальнобойных вооружений и запуск совместного производства БПЛА.