CNY Бирж.10,768-0,44%VEON-RX65,4+0,62%CHMK3 9950%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,82-0,04%
«Единая Россия» обеспечит финансирование фондов развития промышленности

Партия «Единая Россия» продолжит обеспечивать бюджетное финансирование федерального и региональных фондов развития промышленности, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на съезде Союза машиностроителей в наццентре «Россия».

Он отметил, что «Единая Россия» и Союз машиностроителей могут рассчитывать на поддержку друг друга. По его словам, необходимо синхронизировать свои действия и начать сбор предложений в Народную программу партии, поскольку в ней фракция планирует посвятить промышленности и технологиям отдельный раздел.

«Вместе мы сделаем российское машиностроение предметом непреходящей национальной гордости и обеспечим нашей стране и гражданам благополучное и безопасное будущее», – сказал Якушев.

Секретарь генсовета заявил, что машиностроители уже сделали мощный шаг вперед. Россия по многим позициям перешла к технологической самостоятельности и начала производство уникальных продуктов. Якушев особенно отметил вклад российских инженеров, конструкторов и рабочих.

Президент России Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей заявил, что российская промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Он особо подчеркнул, что Россия «не собирается замыкаться себе». В то же время критически важную продукцию необходимо производить самостоятельно внутри страны.

