«Единая Россия» обеспечит финансирование фондов развития промышленности
Партия «Единая Россия» продолжит обеспечивать бюджетное финансирование федерального и региональных фондов развития промышленности, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на съезде Союза машиностроителей в наццентре «Россия».
Он отметил, что «Единая Россия» и Союз машиностроителей могут рассчитывать на поддержку друг друга. По его словам, необходимо синхронизировать свои действия и начать сбор предложений в Народную программу партии, поскольку в ней фракция планирует посвятить промышленности и технологиям отдельный раздел.
«Вместе мы сделаем российское машиностроение предметом непреходящей национальной гордости и обеспечим нашей стране и гражданам благополучное и безопасное будущее», – сказал Якушев.
Секретарь генсовета заявил, что машиностроители уже сделали мощный шаг вперед. Россия по многим позициям перешла к технологической самостоятельности и начала производство уникальных продуктов. Якушев особенно отметил вклад российских инженеров, конструкторов и рабочих.
Президент России Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей заявил, что российская промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Он особо подчеркнул, что Россия «не собирается замыкаться себе». В то же время критически важную продукцию необходимо производить самостоятельно внутри страны.