Неверов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
Бывший вице-спикер Госдумы, экс-секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов снял свою кандидатуру с праймериз партии. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что представляет Смоленскую область в Госдуме с 2016 г. и прошел большой путь в парламенте. Вице-спикер поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что продолжить этот путь должен другой.
Он заявил, что будет голосовать за участника спецоперации, депутата Горсовета Смоленска Артема Корнюченкова и призвал людей отдать свой голос за него. Неверов также обратился к руководству партии «Единая Россия». Он попросил выдвинуть Корнюченкова на выборы в Госдуму в случае его победы на предварительном голосовании.
Неверов родился в 1961 г. в Кемеровской области. После службы в армии в 1983 г. начал работать на шахте «Есаульская». В 1989 г. без отрыва от производства окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт имени Орджоникидзе по специальности горный инженер.
Неверов – один из старожилов нижней палаты парламента, он работает на Охотном Ряду с III созыва. В Госдуме Неверов представлял в разные годы Кузбасс, Алтайский край, а затем Смоленскую область. Вице-спикером впервые стал в VI созыве. С 2011 по 2017 г. Неверов был секретарем генсовета «Единой России». В 2020 г. он уступил должность вице-спикера бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, оставшись лидером фракции «Единая Россия». Зампредом он вновь стал в 2021 г., с новым созывом Госдумы. В июле 2024 г. был освобожден от этой должности по итогам голосования в Госдуме.