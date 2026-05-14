Неверов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Неверов – один из старожилов нижней палаты парламента, он работает на Охотном Ряду с III созыва. В Госдуме Неверов представлял в разные годы Кузбасс, Алтайский край, а затем Смоленскую область. Вице-спикером впервые стал в VI созыве. С 2011 по 2017 г. Неверов был секретарем генсовета «Единой России». В 2020 г. он уступил должность вице-спикера бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, оставшись лидером фракции «Единая Россия». Зампредом он вновь стал в 2021 г., с новым созывом Госдумы. В июле 2024 г. был освобожден от этой должности по итогам голосования в Госдуме.