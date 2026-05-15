Эр-Рияд предложил странам Ближнего Востока заключить пакт о ненападении
Представители Саудовской Аравии предложили заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном для стабилизации ситуации после окончания конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Эта идея прозвучала в рамках переговоров с союзниками как предложение для снижения напряженности в регионе. По словам дипломатом, Эр-Рияд предлагает соглашение, аналогичное Хельсинским, которые были подписаны в 1975 г. США, европейскими странами и СССР, чтобы снизить напряженность во времена холодной войны.
Источники отметили, что многим европейским лидерам предложение понравилось, они призвали государства Персидского залива поддержать его. При этом пакт – одна из идей, которые рассматривают власти Саудовской Аравии.
Один из дипломатов отметил, что Иран после переговоров с США никуда не исчезнет. Арабские страны обеспокоены ракетной программой Тегерана и поддержкой вооруженных группировок.
13 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон сосредоточен на дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана. По его словам, Штаты продолжают консультации с союзниками на Ближнем Востоке.