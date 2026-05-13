Вэнс: Вашингтон сосредоточен на дипломатическом урегулировании конфликта в Иране
Вашингтон сосредоточен на дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Президент направил нас по дипломатическому пути – по крайней мере пока – и именно на этом я сейчас сосредоточен», – сказал Вэнс.
По его словам, США продолжают консультации с союзниками на Ближнем Востоке. Вице-президент отметил, что утром участвовал в телефонном разговоре со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом и представителями арабских стран.
Вэнс подчеркнул, что ключевой целью Вашингтона остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия. «Мы сосредоточены на том, чтобы очень опасный режим не получил доступ к самому опасному оружию в мире», – заявил он.
При этом вице-президент добавил, что существует «много способов» достижения этой цели, а сами переговоры остаются «очень чувствительными».
12 мая Fars со ссылкой на источник писал, что Иран не намерен вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения Вашингтоном «пяти условий укрепления доверия». По данным агентства, эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.
Источник Fars утверждает, что среди условий Ирана – прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских активов, компенсация ущерба, причиненного войной, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
25 марта 2026 г. газета The Times of Israel опубликовала 14 условий для прекращения войны с Ираном. Согласно требованиям США, Иран должен избавиться от ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего производства, атомные электростанции в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть демонтированы, Ормузский пролив станет открытым и будет функционировать как открытый морской коридор.
12 мая CNN писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.