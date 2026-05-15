Песков: визит Путина в Китай состоится совсем скоро

Песков: визит Путина в Китай состоится совсем скороСтороны обсудят торгово-экономические отношения и международную повестку
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится совсем скоро. Уже завершена подготовка к нему, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы, повестка дня понятная», – сказал он, добавив, что Кремль совсем скоро сделает официальное объявление.
По словам Пескова, на повестке дня будут обсуждать двусторонние отношения, торгово-экономическое взаимодействие и международные дела.
Москва и Пекин также обменяются мнениями о тех контактах, которые состоялись у китайцев с американцами, добавил Песков.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Путин может посетить Китай с официальным визитом 20 мая.
Глава МИДа Сергей Лавров сообщал, что поездка российского лидера в Китай пройдет в первой половине 2026 г. Министр отметил, что сейчас в Москве и Пекине объявлен перекрестный Год образования. В этой связи Россия предложила уделить особое внимание образовательному сотрудничеству при формировании повестки будущего саммита.