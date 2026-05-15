Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SLEN3,555+0,42%CNY Бирж.10,718-0,46%IMOEX2 660,58+0,07%RTSI1 145,96+0,07%RGBI119,43+0,07%RGBITR782,54+0,1%
Главная / Политика /

Песков: визит Путина в Китай состоится совсем скоро

Стороны обсудят торгово-экономические отношения и международную повестку
Ведомости

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится совсем скоро. Уже завершена подготовка к нему, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы, повестка дня понятная», – сказал он, добавив, что Кремль совсем скоро сделает официальное объявление.

По словам Пескова, на повестке дня будут обсуждать двусторонние отношения, торгово-экономическое взаимодействие и международные дела.

Си Цзиньпин в ходе визита Дональда Трампа в Китай задал вопрос о войне с США

Политика / Международные новости

Москва и Пекин также обменяются мнениями о тех контактах, которые состоялись у китайцев с американцами, добавил Песков.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Путин может посетить Китай с официальным визитом 20 мая.

Глава МИДа Сергей Лавров сообщал, что поездка российского лидера в Китай пройдет в первой половине 2026 г. Министр отметил, что сейчас в Москве и Пекине объявлен перекрестный Год образования. В этой связи Россия предложила уделить особое внимание образовательному сотрудничеству при формировании повестки будущего саммита.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её