SCMP: Путин может посетить Китай 20 мая
Президент России Владимир Путин может посетить Китай с официальным визитом 20 мая. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники.
Официального подтверждения информации со стороны Москвы или Пекина пока не поступало.
Газета также обращает внимание на дипломатическую значимость предстоящих контактов. По оценке издания, май 2026 г. может стать первым случаем, когда Китай в течение одного месяца принимает лидеров России и США вне рамок международных саммитов и многосторонних площадок.
14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Кремль объявит даты визита Путина в Китай. 12 мая Песков также говорил, что подготовка визита Путина в Китай находится на завершающем этапе. По его словам, сроки поездки Россия и Китай объявят одновременно.
7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что подготовка ведется в активном режиме. При этом он отмечал, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на территории Китая маловероятна.