SCMP: Путин может посетить Китай 20 мая

14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Кремль объявит даты визита Путина в Китай. 12 мая Песков также говорил, что подготовка визита Путина в Китай находится на завершающем этапе. По его словам, сроки поездки Россия и Китай объявят одновременно.