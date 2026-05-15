Путин наградил экс-губернатора Гладкова орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Еремин, передает ТАСС.
«Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского», – сказал он.
14 мая Путин наградил орденом Александра Невского бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза
13 мая Гладков и Богомаз ушли в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на следующий день, что губернаторы работали в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность. По его словам, им будут предложены варианты трудоустройства.
О том что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на три источника, близкие к АП. Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г. Один из собеседников говорил, что рейтинги у Гладкова в регионе высокие, однако, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что губернатор уже отработал один срок, его могут ротировать.
Источники «Ведомостей» также говорили, что Гладков может стать послом России в Абхазии либо перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.