DVEC1,77+0,17%CNY Бирж.10,708-0,56%IMOEX2 654,7-0,16%RTSI1 143,43-0,16%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,47+0,09%
Политика

Путин наградил экс-губернатора Гладкова орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Еремин, передает ТАСС.

«Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского», – сказал он.

14 мая Путин наградил орденом Александра Невского бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза

13 мая Гладков и Богомаз ушли в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на следующий день, что губернаторы работали в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность. По его словам, им будут предложены варианты трудоустройства.

О том что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на три источника, близкие к АП. Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г. Один из собеседников говорил, что рейтинги у Гладкова в регионе высокие, однако, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что губернатор уже отработал один срок, его могут ротировать.

Источники «Ведомостей» также говорили, что Гладков может стать послом России в Абхазии либо перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.

