Кремль дал оценку работе Гладкова и Богомаза

Кремль дал оценку работе Гладкова и БогомазаБывшие губернаторы доказали свою высокую эффективность
Бывшие губернаторы Брянской и Белгородских областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков показали свою высокую эффективность при работе в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства», – сказал он.
При этом он не уточнил, чем будут заниматься губернаторы в дальнейшем. «Нет, пока нет», – ответил Песков на вопрос, будут ли Богомаз и Гладков занимать государственные должности.
13 мая Гладков был отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Указом президента Владимира Путина врио главы региона назначен бывший замглавы Иркутской области Александр Шуваев.
В Кремле в этот же день также сообщили, что Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял экс-председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.
14 мая стало известно, что Центризбирком (ЦИК) РФ передал мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова Богомазу. Он зарегистрирован депутатом Госдумы.
В свою очередь, по информации источников «Ведомостей», Гладков может стать послом России в Абхазии. Ранее источники также сообщали, что он может перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.