CNY Бирж.10,801-0,14%BRZL1 558-1,39%UTAR10,85+0,46%IMOEX2 681,6-0,49%RTSI1 151,81-0,49%RGBI119,39-0,04%RGBITR782,04-0,01%
Главная / Политика /

Кремль дал оценку работе Гладкова и Богомаза

Бывшие губернаторы доказали свою высокую эффективность
Ведомости

Бывшие губернаторы Брянской и Белгородских областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков показали свою высокую эффективность при работе в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства», – сказал он.

При этом он не уточнил, чем будут заниматься губернаторы в дальнейшем. «Нет, пока нет», – ответил Песков на вопрос, будут ли Богомаз и Гладков занимать государственные должности.

13 мая Гладков был отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Указом президента Владимира Путина врио главы региона назначен бывший замглавы Иркутской области Александр Шуваев.

В Кремле в этот же день также сообщили, что Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял экс-председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

14 мая стало известно, что Центризбирком (ЦИК) РФ передал мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова Богомазу. Он зарегистрирован депутатом Госдумы.

В свою очередь, по информации источников «Ведомостей», Гладков может стать послом России в Абхазии. Ранее источники также сообщали, что он может перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.

