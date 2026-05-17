В Абу-Даби после атаки дрона загорелся генератор у АЭС «Барака»
В Абу-Даби в результате атаки БПЛа вспыхнул пожар в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции «Барака» в регионе Аль-Дафра. Об этом в соцсети X сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби. Возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, радиологическая безопасность не нарушена.
Как сообщили в центре, все необходимые меры предосторожности приняты, информация о дальнейших событиях будет предоставляться по мере поступления. Обстановка находится под полным контролем.
Федеральный орган по ядерному регулированию (FANR) подтвердил, что пожар не повлиял на безопасность электростанции и работоспособность ее основных систем. Все энергоблоки АЭС «Барака» функционируют в штатном режиме.
12 мая The Wall Street Journal сообщила, что ОАЭ атаковали Иран в момент установления перемирия. По данным издания, среди ударов, которые Абу-Даби публично не признал, была атака на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в начале апреля.
Газета Telegraph писала, что ряд американских чиновников высказываются за установление контроля Объединенных Арабских Эмиратов над Лаваном – одним из ключевых островов, принадлежащих Ирану.