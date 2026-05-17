В Абу-Даби после атаки дрона загорелся генератор у АЭС «Барака»

В Абу-Даби в результате атаки БПЛа вспыхнул пожар в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции «Барака» в регионе Аль-Дафра. Об этом в соцсети X сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби. Возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, радиологическая безопасность не нарушена.