MGNT2 482+2,06%CNY Бирж.10,611-0,93%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
Правительство Брянской области ушло в отставку

Оно продолжит исполнять обязанности до выборов губернатора
Правительство Брянской области ушло в отставку. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Согласно документу, региональный кабмин продолжит исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области.

Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре этого года.

Ковальчук, бывший председатель правительства ЛНР, был назначен врио главы региона после ухода в отставку Александра Богомаза 13 мая указом президента Владимира Путина. Богомаз руководил регионом с 2014 г. В Кремле заявляли, что ему предложат новую должность.

