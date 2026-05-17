Правительство Брянской области ушло в отставку

Ковальчук, бывший председатель правительства ЛНР, был назначен врио главы региона после ухода в отставку Александра Богомаза 13 мая указом президента Владимира Путина. Богомаз руководил регионом с 2014 г. В Кремле заявляли, что ему предложат новую должность.