Правительство Брянской области ушло в отставкуОно продолжит исполнять обязанности до выборов губернатора
Правительство Брянской области ушло в отставку. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Согласно документу, региональный кабмин продолжит исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области.
Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре этого года.
Ковальчук, бывший председатель правительства ЛНР, был назначен врио главы региона после ухода в отставку Александра Богомаза 13 мая указом президента Владимира Путина. Богомаз руководил регионом с 2014 г. В Кремле заявляли, что ему предложат новую должность.