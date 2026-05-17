Политика

На авиашоу в США столкнулись два истребителя

Два истребителя столкнулись в воскресенье во время авиашоу Gunfighters Show на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо (США). Об этом сообщает телеканал KTVB со ссылкой на очевидцев и полицию.

По данным полиции, инцидент произошел около 13:20 по местному времени (22:20 мск), после чего мероприятие было официально отменено. Власти призвали людей не приезжать в район авиабазы. На опубликованных очевидцами кадрах виден момент столкновения двух самолетов и раскрывшиеся парашюты. Вскоре после этого в небе появился черный столб дыма.

На авиабазе начато расследование, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Представители базы пообещали предоставить подробности позднее. В соцсетях организаторы шоу сообщили, что база закрыта для посетителей. Информация о пострадавших и судьбе пилотов уточняется.

