На авиашоу в США столкнулись два истребителя
Два истребителя столкнулись в воскресенье во время авиашоу Gunfighters Show на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо (США). Об этом сообщает телеканал KTVB со ссылкой на очевидцев и полицию.
По данным полиции, инцидент произошел около 13:20 по местному времени (22:20 мск), после чего мероприятие было официально отменено. Власти призвали людей не приезжать в район авиабазы. На опубликованных очевидцами кадрах виден момент столкновения двух самолетов и раскрывшиеся парашюты. Вскоре после этого в небе появился черный столб дыма.
На авиабазе начато расследование, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Представители базы пообещали предоставить подробности позднее. В соцсетях организаторы шоу сообщили, что база закрыта для посетителей. Информация о пострадавших и судьбе пилотов уточняется.