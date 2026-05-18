KMAZ68,7-0,58%CNY Бирж.10,613-0,91%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Словакия обсуждает с Азербайджаном контракт на газ сроком на 10 лет

Словакия ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставки газа. Об этом в интервью агентству Report заявил вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

«Мы обсуждаем долгосрочный контракт с Азербайджаном, минимум на 10 лет», – сказал Тараба, отметив, что Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки.

По его словам, основным вопросом сейчас остается не готовность Братиславы закупать азербайджанский газ, а маршруты его доставки в Центральную Европу. Министр уточнил, что стороны обсуждают возможные трубопроводы и объемы поставок.

26 января Совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт российского газа. Согласно решению, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Ограничения будут вводиться поэтапно. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Кроме того, страны ЕС перед импортом газа будут обязаны проверять страну его происхождения.

27 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Словакия и Венгрия подадут отдельные иски против запрета на импорт российского газа.

