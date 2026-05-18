Словакия обсуждает с Азербайджаном контракт на газ сроком на 10 лет

26 января Совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт российского газа. Согласно решению, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Ограничения будут вводиться поэтапно. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Кроме того, страны ЕС перед импортом газа будут обязаны проверять страну его происхождения.