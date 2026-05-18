Пашинян накричал на обвинившую его в сдаче родины женщину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной встречи с жителями вступил в эмоциональную перепалку с женщиной, обвинившей его в разрушении армянской государственности. Видео инцидента опубликовало издание «Sputnik Армения».

На кадрах женщина заявляет Пашиняну, что он «отнял у нее родину, брата и радость», а также «растоптал армянское достоинство». Сначала премьер пытался отвечать спокойно, однако затем повысил голос и перешел на крик.

Во время перепалки Пашинян также раскритиковал своих политических оппонентов – бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна. Премьер обвинил их в трусости и дезертирстве, заявив, что намерен «всех нагнуть и уничтожить».

Позже журналисты выяснили, что к Пашиняну обратилась сестра военного врача Гранта Папикяна, пропавшего без вести осенью 2020 г. во время войны в Нагорном Карабахе. По словам женщины, она живет в районе, где проходила агитационная встреча партии «Гражданский договор», около 30 лет и решила лично высказать премьеру свое недовольство.

7 мая Пашинян также заявлял о намерении обратиться в суд после слов лидера партии «Сильная Армения» и бизнесмена Карапетяна, который утверждал, что глава правительства якобы употребляет галлюциногенные грибы перед публичными выступлениями. Поэтому он призывал не воспринимать заявления премьер-министра всерьез. «Подам в суд на калужского олигарха и в буквальном смысле заставлю съесть тонну галлюциногенных грибов», – говорил армянский премьер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

