Политика

Пакистан направил в Саудовскую Аравию 8000 военных из-за ситуации в Иране

Пакистан направил в Саудовскую Аравию эскадрилью истребителей, систему ПВО и около 8000 военнослужащих на фоне войны вокруг Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

По данным агентства, в начале апреля Исламабад перебросил в королевство около 16 истребителей JF-17, разработанных совместно с Китаем. Кроме того, два источника сообщили о развертывании двух эскадрилий беспилотников и китайской системы ПВО HQ-9.

Собеседники Reuters утверждают, что техника обслуживается пакистанскими военными, а финансирование обеспечивает Саудовская Аравия. Источники называют контингент «значительными боеспособными силами», предназначенными для поддержки саудовской армии в случае новых атак на королевство.

По словам двух источников в сфере безопасности, пакистанские военные и летчики, направленные во время конфликта вокруг Ирана, в основном будут выполнять консультативные и учебные функции. При этом они дополнят уже находившихся в Саудовской Аравии тысячи пакистанских военнослужащих, размещенных там по прежним соглашениям.

Один из правительственных источников сообщил Reuters, что секретный оборонный пакт между странами допускает размещение в Саудовской Аравии до 80 000 пакистанских военнослужащих для совместной охраны границ королевства.

Также, по информации двух источников, соглашение предусматривает развертывание пакистанских военных кораблей, но Reuters не смог подтвердить, прибыли ли они в Саудовскую Аравию.

15 мая Financial Times сообщала, что представители Саудовской Аравии предложили заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном для стабилизации ситуации после окончания конфликта.

