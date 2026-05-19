Силы ПВО за шесть часов уничтожили 56 беспилотников над регионами РФ

Российские средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск уничтожили и перехватили 56 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, а также над Крымом.

Днем 19 мая Минобороны сообщало об уничтожении еще 70 украинских беспилотников. Тогда атаки отражались с 08:00 до 14:00 мск. А в ночь на 19 мая российские военные перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА самолетного типа. Воздушные цели поражали над регионами ЦФО, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

На фоне атак вечером 18 мая, а также ночью и утром 19 мая Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово», а также воздушных гаваней Пскова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Череповца и Иванова.

