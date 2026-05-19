RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RGBITR781,7-0,11%
Главная / Политика /

Вэнс рассказал об обсуждении вопроса возможной передачи РФ иранского урана

Вопрос возможной передачи России иранского урана обсуждается в рамках продолжающихся переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме.

«Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах», – сказал Вэнс, подчеркнув, что в настоящее время план США заключается не в этом.

По словам вице-президента США, иранская сторона сама не поднимала эту тему в ходе контактов. «По моему мнению, это не то, что вызвало бы особый энтузиазм у иранцев», – отметил Вэнс, добавив, что президент США Дональд Трамп также не был бы воодушевлен подобным вариантом.

Reuters: ядерной программе Ирана нанесен незначительный ущерб

При этом американский политик не исключил такую возможность и подчеркнул, что не хочет заранее комментировать ход переговоров.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что США, Израиль и Иран первоначально поддержали идею вывоза иранского обогащенного урана в Россию, однако позднее Вашингтон изменил свою позицию. По словам Путина, Россия уже участвовала в вывозе иранского урана в 2015 г. Президент отмечал, что изначально стороны поддерживали вариант с транспортировкой материала в РФ, однако позже США выступили за его вывоз исключительно на американскую территорию. После этого, как утверждал Путин, Иран ужесточил свою позицию и отказался обсуждать вывоз урана за пределы страны.

Президент РФ также заявлял, что обострение ситуации на Ближнем Востоке поставило Москву в сложное положение из-за хороших отношений как с Тегераном, так и с другими государствами Персидского залива.

