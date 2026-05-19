Вэнс рассказал об обсуждении вопроса возможной передачи РФ иранского урана

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что США, Израиль и Иран первоначально поддержали идею вывоза иранского обогащенного урана в Россию, однако позднее Вашингтон изменил свою позицию. По словам Путина, Россия уже участвовала в вывозе иранского урана в 2015 г. Президент отмечал, что изначально стороны поддерживали вариант с транспортировкой материала в РФ, однако позже США выступили за его вывоз исключительно на американскую территорию. После этого, как утверждал Путин, Иран ужесточил свою позицию и отказался обсуждать вывоз урана за пределы страны.