FT узнала о планах Британии заморозить цены на базовые продукты

Собеседники издания сообщили, что представители торговых сетей негативно восприняли инициативу. В частности, представители продуктового ритейла Шотландии, где также обсуждается ограничение цен, сравнили идею с экономической политикой 1970-х гг. В тот период власти страны пытались бороться с высокой инфляцией и последствиями нефтяного кризиса за счет контроля цен на ряд товаров, однако позднее эти меры были признаны неэффективными и отменены.