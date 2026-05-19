FT узнала о планах Британии заморозить цены на базовые продукты
Минфин Великобритании призывает супермаркеты ввести добровольные ограничения цен на продукты первой необходимости, включая хлеб, молоко и яйца. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на четыре источника.
По данным издания, в обмен власти готовы смягчить часть требований к упаковке товаров и ассортименту нездоровой пищи на прилавках магазинов.
Как пишет FT, британские чиновники считают, что средства, сэкономленные ритейлерами благодаря таким послаблениям, могут быть направлены на сдерживание роста цен на основные продукты питания. По итогам апреля продуктовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,7% на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Собеседники издания сообщили, что представители торговых сетей негативно восприняли инициативу. В частности, представители продуктового ритейла Шотландии, где также обсуждается ограничение цен, сравнили идею с экономической политикой 1970-х гг. В тот период власти страны пытались бороться с высокой инфляцией и последствиями нефтяного кризиса за счет контроля цен на ряд товаров, однако позднее эти меры были признаны неэффективными и отменены.
Как отмечает издание, британский минфин также хочет получить гарантии от ритейлеров, что ограничения цен не приведут к снижению доходов фермеров.
16 апреля Bloomberg сообщал, что британские власти готовятся к возможным перебоям с поставками продовольствия на фоне конфликта в Иране. Одним из рисков власти называли возможный дефицит углекислого газа, который используется в пищевой промышленности.