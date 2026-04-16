Bloomberg: Британия готовится к перебоям с продовольствием из-за войны в Иране

Ведомости

Власти Великобритании разработали план на случай перебоев с поставками продовольствия из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, риски связаны с возможным дефицитом углекислого газа, который широко используется в пищевой промышленности. При неблагоприятном сценарии чиновники не ожидают, что полки в магазинах опустеют, но предполагают, что ассортимент товаров сократится, если Ормузский пролив не откроется к июню.

Углекислый газ применяется для увеличения срока хранения продукции, включая салаты, мясо и выпечку. Также он необходим при забое скота и птицы. Под угрозой могут оказаться и пивоваренные предприятия, где газ используется для производства напитков.

Как происходит блокада Ормузского пролива

Политика / Международные новости

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. 7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии, после чего 11 апреля в Исламабаде прошли переговоры сторон. Но достигнуть соглашения им не удалось.

После этого 13 апреля Вашингтон объявил о морской блокаде Ирана в Ормузском проливе, в которой, по данным WSJ, задействованы более 15 кораблей ВМС США. По информации американского Центрального командования, морское сообщение с иранскими портами сейчас фактически остановлено.

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что в ЕС не понимают действий США в Ормузском проливе и выступают против ограничений судоходства.

