МИД Ирана: Арагчи приглашен в Нью-Йорк для участи в заседании Совбеза ООН
Министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи пригласили в Нью-Йорк для участия в специальном заседании представителей внешнеполитических ведомств Совета Безопасности ООН, сообщил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи агентству ISNA.
Он был приглашен по причине представительства Китая в Совбезе и планов этой страны, отметил Багаи.
18 мая Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки.
В тот же день The New York Times писала, что США и Израиль ведут масштабную подготовку к возобновлению атак против Ирана. Новые удары возможны уже на этой неделе.