Политика

Путин и Си побеседовали на неформальной встрече за чаем

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке и за чаем. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Украины и Ирана, а также отношения с США. По словам Ушакова, Китай уделяет особое внимание международной проблематике, учитывая колоссальную роль страны в мировой политике.

На чаепитие приглашены по четыре члена делегации с каждой стороны. Россию представляют помощник Путина Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол в КНР Игорь Моргулов.

Официальный визит Путина в Китай начался 19 мая. Основные мероприятия прошли 20 мая. Неформальная беседа российского президента и председателя КНР в Доме народных собраний по традиции стала завершающей частью программы.

Фото.

Как проходит официальный визит Владимира Путина в Китай

Политика / Фото

20 мая сообщалось, что РФ и КНР подписали совместное заявление об укреплении партнерства и дальнейшем развитии российско-китайских отношений. Кроме того, на переговорах в узком составе Путин и Си Цзиньпин договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанный 25 лет назад.

Путин в ходе визита заявил, что переговоры прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». По словам лидера РФ, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться. «Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – подчеркнул президент.

Си, в свою очередь, отметил, что нынешний визит Путина в Китай стал для российского президента 25-м по счету. По словам председателя КНР, это отражает высокий уровень и особый характер отношений Москвы и Пекина. Китайский лидер также заявил, что обе страны должны продолжать поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух государств, и оставаться стратегическим оплотом друг для друга.

