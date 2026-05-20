Путин и Си побеседовали на неформальной встрече за чаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке и за чаем. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Украины и Ирана, а также отношения с США. По словам Ушакова, Китай уделяет особое внимание международной проблематике, учитывая колоссальную роль страны в мировой политике.
На чаепитие приглашены по четыре члена делегации с каждой стороны. Россию представляют помощник Путина Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол в КНР Игорь Моргулов.
Официальный визит Путина в Китай начался 19 мая. Основные мероприятия прошли 20 мая. Неформальная беседа российского президента и председателя КНР в Доме народных собраний по традиции стала завершающей частью программы.
20 мая сообщалось, что РФ и КНР подписали совместное заявление об укреплении партнерства и дальнейшем развитии российско-китайских отношений. Кроме того, на переговорах в узком составе Путин и Си Цзиньпин договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанный 25 лет назад.
Путин в ходе визита заявил, что переговоры прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». По словам лидера РФ, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться. «Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – подчеркнул президент.
Си, в свою очередь, отметил, что нынешний визит Путина в Китай стал для российского президента 25-м по счету. По словам председателя КНР, это отражает высокий уровень и особый характер отношений Москвы и Пекина. Китайский лидер также заявил, что обе страны должны продолжать поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух государств, и оставаться стратегическим оплотом друг для друга.