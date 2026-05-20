Туск заявил о готовности НАТО реагировать на действия России на Украине

НАТО может дать решительный ответ на ситуацию вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, политика России в отношении Украины может «в ближайшем будущем привести к ситуациям, в которых потребуется жесткая реакция». Туск напомнил о ситуациях с БПЛА в Прибалтике.

«Я убежден, что весь НАТО, включая наших американских союзников, очень серьезно воспримет угрозы и провокации, которые могут возникнуть и уже возникают, особенно в отношении наших балтийских соседей», – заявил польский премьер (цитата по The Guardian).

При этом он добавил, что в настоящий момент прямой угрозы для Польши нет.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что украинские власти при поддержке стран НАТО делают выбор в пользу дальнейшего обострения ситуации вместо поиска дипломатических механизмов урегулирования.

18 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это заявление является попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.

