Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,616-0,89%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,59+0,03%
Главная / Политика /

МИД России заявил о ставке Киева и НАТО на эскалацию конфликта

Ведомости

Украинские власти при поддержке стран НАТО делают выбор в пользу дальнейшего обострения ситуации вместо поиска дипломатических механизмов урегулирования. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос «РИА Новости».

По словам Галузина, западноевропейские государства – члены Североатлантического альянса продолжают поддерживать курс на усиление конфликта вместо того, чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования. Он также связал возможное дипломатическое решение с договоренностями, которые, по его словам, были достигнуты президентами России и США в августе прошлого года в Анкоридже.

14 мая постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что запуск совместного производства беспилотников между Германией и Украиной может означать прямое вовлечение Берлина в военное противостояние. Речь идет о совместном запуске программы Brave Germany, предполагающей развитие оборонных технологий и выпуск дальнобойных беспилотников с радиусом действия до 1500 км.

Он также отметил, что в контексте происходящего Россия сталкивается не только с Украиной, но и с более широким участием стран НАТО. Он также указал на размещение украинских оборонных производств в странах ЕС, использование их воздушного пространства, а также усиление военных учений в Европе, включая маневры у границ России и Белоруссии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте