МИД России заявил о ставке Киева и НАТО на эскалацию конфликта
Украинские власти при поддержке стран НАТО делают выбор в пользу дальнейшего обострения ситуации вместо поиска дипломатических механизмов урегулирования. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос «РИА Новости».
По словам Галузина, западноевропейские государства – члены Североатлантического альянса продолжают поддерживать курс на усиление конфликта вместо того, чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования. Он также связал возможное дипломатическое решение с договоренностями, которые, по его словам, были достигнуты президентами России и США в августе прошлого года в Анкоридже.
14 мая постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что запуск совместного производства беспилотников между Германией и Украиной может означать прямое вовлечение Берлина в военное противостояние. Речь идет о совместном запуске программы Brave Germany, предполагающей развитие оборонных технологий и выпуск дальнобойных беспилотников с радиусом действия до 1500 км.
Он также отметил, что в контексте происходящего Россия сталкивается не только с Украиной, но и с более широким участием стран НАТО. Он также указал на размещение украинских оборонных производств в странах ЕС, использование их воздушного пространства, а также усиление военных учений в Европе, включая маневры у границ России и Белоруссии.