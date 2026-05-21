США разместили в Аравийском море эсминцы с лазерным оружием
ВМС США разместили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана два ракетных эсминца, оснащенных лазерным оружием. Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на представителя американского флота.
Речь идет об эсминцах USS Spruance и USS John Finn, которые находятся в зоне ответственности центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Корабли вооружены лазерной установкой ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy), предназначенной для ослепления и дезориентации ударных беспилотников. Система также способна нейтрализовать камеры и датчики разведывательных систем, а также системы наведения вооружения кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов противника.
Представитель флота подтвердил изданию, что ВМС США разместили системы направленной энергии на девяти эсминцах и продолжают расширять испытания и применение таких вооружений. При этом он отказался комментировать, использовались ли лазерные системы против иранских сил на Ближнем Востоке.
По данным The War Zone, размещение лазерного оружия на эсминцах рассматривается как часть усилий США по снижению зависимости от дорогостоящих ракет и усилению защиты от беспилотников и других угроз.
18 мая Axios писал, что Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки. Американский чиновник заявил Axios, что если Иран не изменит свою позицию, переговоры придется продолжать «через бомбы».
20 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести новый удар по Ирану уже 22 мая либо в течение нескольких последующих дней.