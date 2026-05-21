FLOT81,02+0,95%CNY Бирж.10,38-0,76%IMOEX2 618,82-0,81%RTSI1 162,76-0,81%RGBI119,4+0,19%RGBITR783,74+0,22%
Политика

Yonhap: Си Цзиньпин намерен посетить КНДР

Ведомости

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) уже на следующей неделе. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве.

«Мы получили информацию, что председатель Си Цзиньпин скоро посетит Северную Корею», – процитировало агентство собеседника.

Другой представитель правительства заявил о высокой вероятности визита Си в Северную Корею в конце этого или начале следующего месяца. Он обратил внимание на визит министра иностранных дел Китая Ван И в Пхеньян в прошлом месяце, а также недавние поездки охранников и церемониального персонала Си Цзиньпина в столицу Северной Кореи.

20 президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай. Путин и Си приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В заявлении осуждаются провокации одних ядерных государств в отношении других, говорится о необходимости устранения первопричин украинского кризиса и выражается позиция двух держав, что удары США и Израиля по Ирану подрывают стабильность на Ближнем Востоке.

