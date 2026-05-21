Yonhap: Си Цзиньпин намерен посетить КНДР

20 президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай. Путин и Си приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В заявлении осуждаются провокации одних ядерных государств в отношении других, говорится о необходимости устранения первопричин украинского кризиса и выражается позиция двух держав, что удары США и Израиля по Ирану подрывают стабильность на Ближнем Востоке.