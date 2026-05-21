Захарова назвала попытки США задушить Кубу санкциями воплощением доктрины Монро

19 мая Politico со ссылкой на источники писала, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям. 20 мая Reuters сообщило, что США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Агентство указало, что этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.