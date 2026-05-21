Захарова назвала попытки США задушить Кубу санкциями воплощением доктрины Монро
Попытки администрации Белого дома «затянуть санкционную петлю» вокруг Кубы с многолетней торговой, экономической, финансовой, гуманитарной, а в последнее время и топливно-энергетической блокадой – это прямое отражение нетерпимости Вашингтона к инакомыслию, воплощением реанимированной доктрины Монро. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.
Дипломат отметила, что Куба остается объектом «грубого экономического давления со стороны США».
«Введенные в Белом доме в начале мая текущего года новые рестрикции против компаний из третьих стран, которые осуществляют деятельность на Острове Свободы, являются очередным витком политики давления со стороны Вашингтона, основной целью которой является экономическое удушение Кубы», – сказала она.
19 мая Politico со ссылкой на источники писала, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям. 20 мая Reuters сообщило, что США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Агентство указало, что этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.