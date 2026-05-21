Песков: Путин поделился с Си идеей взять иранский уран на хранение

21 мая Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что высокообогащенный иранский уран не должен вывозиться за границу. Такое решение ужесточило позицию Тегерана по одному из главных требований США на мирных переговорах.