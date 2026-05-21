Песков: Путин поделился с Си идеей взять иранский уран на хранение
Президент РФ Владимир Путин поделился с председателем КНР Си Цзиньпином идеей РФ взять на хранение иранский обогащенный уран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Подробности их диалога представитель Кремля не предоставил.
«Для этого и был такой разговор закрытый», – отметил он.
2 февраля Песков на брифинге заявил, что Москва готова рассмотреть возможность вывоза в Россию обогащенного урана из Ирана как часть мер по снижению международной напряженности вокруг ядерной программы Тегерана.
18 апреля генеральный директор госкорпорации »Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в 2015 г. по просьбе Ирана российская сторона уже вывозила из страны обогащенный уран. По его словам, компания готова помочь с этим вопросом и сейчас.
21 мая Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что высокообогащенный иранский уран не должен вывозиться за границу. Такое решение ужесточило позицию Тегерана по одному из главных требований США на мирных переговорах.