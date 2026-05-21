Иран и Оман обсуждают введение платы за проход через Ормузский пролив

19 мая Bloomberg сообщал, что НАТО обсуждает возможность помощи коммерческим судам в проходе через заблокированный Ормузский пролив, если водный путь не будет открыт к началу июля. По словам источников, инициативу поддерживают несколько членов альянса, но пока она не получила необходимого единогласного одобрения. Вопрос может обсуждаться на встрече лидеров стран НАТО в Анкаре 7–8 июля.