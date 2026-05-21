Иран и Оман обсуждают введение платы за проход через Ормузский пролив
Иран обсуждает с Оманом создание системы взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на посла Ирана во Франции Мохаммада Амин-Нежада.
По словам дипломата, новая система должна формализовать контроль Тегерана над морским движением в проливе. «Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления навигацией», – заявил Амин-Нежад.
Он отметил, что обеспечение безопасности судоходства требует затрат, поэтому государства и компании, использующие маршрут, «должны оплачивать свою долю». Посол также подчеркнул, что предполагаемая система будет «прозрачной».
19 мая Bloomberg сообщал, что НАТО обсуждает возможность помощи коммерческим судам в проходе через заблокированный Ормузский пролив, если водный путь не будет открыт к началу июля. По словам источников, инициативу поддерживают несколько членов альянса, но пока она не получила необходимого единогласного одобрения. Вопрос может обсуждаться на встрече лидеров стран НАТО в Анкаре 7–8 июля.
13 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен предложить в ООН инициативу по созданию условий для переговоров о восстановлении судоходства в Ормузском проливе.