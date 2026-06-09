Путин встретится с главой Минобрнауки Фальковым
Президент России Владимир Путин встретится с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования. Именно об этом сегодня пойдет речь, о самых различных аспектах», – рассказал представитель Кремля.
В июле 2025 г. Путин встречался с Фальковым в ходе совещания по вопросам образования. Тогда министр докладывал главе государства о ходе пилотного проекта по обновлению системы высшего образования и предложил расширить число вузов-участников. Тогда в проекте были задействованы шесть университетов, где обучались около 12 000 студентов.
Фальков отмечал, что ключевыми элементами реформы стали обновленные образовательные программы, прежде всего по инженерно-техническим направлениям, усиление фундаментальной подготовки и расширение практической составляющей обучения.
В январе Путин продлил действие пилотного проекта до 2030 г. и расширил перечень его участников. К программе присоединились еще 11 вузов, включая Дальневосточный федеральный университет, МГТУ им. Баумана, МФТИ и другие высшие учебные заведения.