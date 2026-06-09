Путин встретится с главой Минобрнауки Фальковым

В июле 2025 г. Путин встречался с Фальковым в ходе совещания по вопросам образования. Тогда министр докладывал главе государства о ходе пилотного проекта по обновлению системы высшего образования и предложил расширить число вузов-участников. Тогда в проекте были задействованы шесть университетов, где обучались около 12 000 студентов.