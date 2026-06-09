ГД одобрила в первом чтении поправки о модернизации института бизнес-омбудсмена
Госдума в первом чтении приняла законопроект о реформировании института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Документ уточняет статус бизнес-омбудсмена. Согласно законопроекту, уполномоченный будет осуществлять деятельность «в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами».
Финансовое и материально-техническое сопровождение его деятельности будет осуществлять автономная некоммерческая организация, определяемая президентом РФ. Одним из ее учредителей станет Российская Федерация.
Как следует из документа, средства на обеспечение деятельности этой организации будут ежегодно предусматриваться в федеральном бюджете отдельной строкой. При этом бизнес-омбудсмен станет председателем наблюдательного совета автономной организации.
Вопрос о реформировании института уполномоченного по защите прав предпринимателей был поднят 26 мая на встрече президента РФ Владимира Путина с главой РСПП Александром Шохиным. Руководитель объединения обратил внимание, что предыдущий уполномоченный Борис Титов ушел с поста в 2022 г.
В тот же день Путин предложил Шохину занять должность бизнес-омбудсмена. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что институт уполномоченного останется, но сменит формат.