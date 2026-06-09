ГД одобрила в первом чтении поправки о модернизации института бизнес-омбудсмена

Вопрос о реформировании института уполномоченного по защите прав предпринимателей был поднят 26 мая на встрече президента РФ Владимира Путина с главой РСПП Александром Шохиным. Руководитель объединения обратил внимание, что предыдущий уполномоченный Борис Титов ушел с поста в 2022 г.