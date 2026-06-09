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ГД одобрила в первом чтении поправки о модернизации института бизнес-омбудсмена

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект о реформировании института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Документ уточняет статус бизнес-омбудсмена. Согласно законопроекту, уполномоченный будет осуществлять деятельность «в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами».

Финансовое и материально-техническое сопровождение его деятельности будет осуществлять автономная некоммерческая организация, определяемая президентом РФ. Одним из ее учредителей станет Российская Федерация.

Что говорится в поправках в закон о бизнес-омбудсмене

Политика / Власть

Как следует из документа, средства на обеспечение деятельности этой организации будут ежегодно предусматриваться в федеральном бюджете отдельной строкой. При этом бизнес-омбудсмен станет председателем наблюдательного совета автономной организации.

Вопрос о реформировании института уполномоченного по защите прав предпринимателей был поднят 26 мая на встрече президента РФ Владимира Путина с главой РСПП Александром Шохиным. Руководитель объединения обратил внимание, что предыдущий уполномоченный Борис Титов ушел с поста в 2022 г.

В тот же день Путин предложил Шохину занять должность бизнес-омбудсмена. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что институт уполномоченного останется, но сменит формат.

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