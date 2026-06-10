Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 981+0,21%CNY Бирж.10,592+0,15%IMOEX2 493,81-1,15%RTSI1 095,2-1,15%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,96+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: атаковавшие панораму в Севастополе понесут ответственность

Ведомости

Виновные в ударе по панораме «Оборона Севастополя» будут привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За это все они будут нести ответственность», – сказала Захарова на брифинге.

Она также привела слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева, назвавшего атаковавших варварами и нелюдями, которые намеренно бьют по тому, «что нам дорого».

Атака на здание музея произошла минувшей ночью. По данным властей, погибших и пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По оценкам Развожаева, «великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен».

В Крыму после удара дрона погиб помощник машиниста пассажирского поезда, железнодорожное сообщение с полуостровом оказалось парализовано. За ночь 8 июня системами ПВО было уничтожено 310 украинских беспилотников над 14 регионами, включая Крым и акватории морей, 9 июня – 292.

Читайте также:Шойгу: удар по Киеву могут нанести в любой момент
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её