Захарова: атаковавшие панораму в Севастополе понесут ответственность

Атака на здание музея произошла минувшей ночью. По данным властей, погибших и пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По оценкам Развожаева, «великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен».