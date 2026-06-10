Захарова: атаковавшие панораму в Севастополе понесут ответственность
Виновные в ударе по панораме «Оборона Севастополя» будут привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За это все они будут нести ответственность», – сказала Захарова на брифинге.
Она также привела слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева, назвавшего атаковавших варварами и нелюдями, которые намеренно бьют по тому, «что нам дорого».
Атака на здание музея произошла минувшей ночью. По данным властей, погибших и пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По оценкам Развожаева, «великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен».
В Крыму после удара дрона погиб помощник машиниста пассажирского поезда, железнодорожное сообщение с полуостровом оказалось парализовано. За ночь 8 июня системами ПВО было уничтожено 310 украинских беспилотников над 14 регионами, включая Крым и акватории морей, 9 июня – 292.