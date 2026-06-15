МИД: Запад обсуждает использование Украины против Белоруссии

31 мая в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не будет атаковать Украину. Разговоры о такой возможности Лукашенко назвал «трепом». Он подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет и это знают как сам президент Украины Владимир Зеленский, так и военные. По словам белорусского лидера, именно европейцы подтолкнули Зеленского к подобным заявлениям.