МИД: Запад обсуждает использование Украины против Белоруссии
Западные страны начали рассматривать возможность использования военных сил Украины против Белоруссии. Об этом говорится в совместном докладе министерств иностранных дел РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в ряде государств.
В документе указано, что с 2022 г. Запад активно использует «нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России». Отдельное внимание уделяется дискуссиям западных стран о возможном применении украинских военных не только против России, но и против Белоруссии.
31 мая в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не будет атаковать Украину. Разговоры о такой возможности Лукашенко назвал «трепом». Он подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет и это знают как сам президент Украины Владимир Зеленский, так и военные. По словам белорусского лидера, именно европейцы подтолкнули Зеленского к подобным заявлениям.
Зеленский 15 мая заявил в Telegram, что Москва и Минск якобы обсуждают военные операции против Украины или страны НАТО, граничащей с Белоруссией.
21 мая Лукашенко выразил готовность провести переговоры с Зеленским, обсудить проблемы белорусско-украинских отношений и перспективы их урегулирования. При этом белорусская сторона допускает проведение такой встречи на территории Украины.
В этот же день Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет втянута в конфликт с Украиной, если против республики не будет совершена агрессия. При этом он подчеркнул, что в случае нападения на территорию Белоруссии Москва и Минск будут «вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока».
В апреле Лукашенко также говорил, что Белоруссия применит весь арсенал принадлежащего стране оружия, если почувствует угрозу в свою сторону. Он отметил, что эти слова не значат, что страна «завтра же» может ядерным оружием ударить по странам, выражающим агрессию.