Директор Лувра заявил о критическом состоянии музея

Лерибо также сообщил, что музей испытывает острую нехватку средств: капитальный ремонт оценивается более чем в 1 млрд евро, а дополнительные доходы от повышенных цен на билеты для туристов из стран, не входящих в ЕС, приносят лишь 15–20 млн евро в год.