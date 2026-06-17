Директор Лувра заявил о критическом состоянии музея
Лувр находится «на последнем издыхании», его оборудование и инфраструктура приходят в негодность, заявил новый директор музея Кристоф Лерибо на заседании комитета сената по делам культуры, пишет Le Figaro.
По его словам, музей сталкивается со множеством проблем: в нескольких залах протекает крыша, системы отопления и вентиляции не справляются, электропроводка устарела и создает риск пожара, а указатели не обновлялись десятилетиями.
«Скажем прямо: несмотря на все величие, несмотря на ежедневную работу команды музея, Лувр – на последнем издыхании», – приводит его слова газета.
Особое беспокойство сотрудников музея вызывает сохранность экспонатов. Из-за неисправных систем климат-контроля температурно-влажностный режим не всегда соблюдается, некоторые залы закрыты. Для начала капитального ремонта одного из крыльев уже пришлось переместить более 10 000 греческих ваз.
Лерибо также сообщил, что музей испытывает острую нехватку средств: капитальный ремонт оценивается более чем в 1 млрд евро, а дополнительные доходы от повышенных цен на билеты для туристов из стран, не входящих в ЕС, приносят лишь 15–20 млн евро в год.
Лерибо был назначен на должность директора Лувра в феврале 2026 г., до этого он руководил Версальским дворцовым музейным комплексом.
В декабре 2025 г. Лувр закрывался восемь раз из-за протестов сотрудников музея против руководства после ограбления. В феврале стало известно, что Лувр потерял более 10 млн евро (917 млн руб.) в результате мошеннической схемы с поддельными билетами, в которую были вовлечены сотрудники музея. В результате директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке, которое удовлетворил Макрон.