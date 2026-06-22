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В Эстонии обнаружили упавший украинский беспилотник со взрывчаткой

Ведомости

В эстонской провинции Рыуге (уезд Вырумаа) местный житель обнаружил в поле упавший беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненный взрывчаткой. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа.

По словам Пуусеппа, дрон был найден 10 июня, когда местный житель косил траву. Отдельные части аппарата также обнаружили на дереве, что указывает на его падение с высоты. Беспилотник был оснащен взрывным устройством массой около пяти килограммов. Саперы уничтожили заряд на месте.

Пуусепп связал инцидент с событиями 3 июня, когда в Эстонии объявляли воздушную тревогу в нескольких уездах. «Вероятно, это был один из дронов, зафиксированных радарами ВВС, на перехват высылали истребители, но подтверждения не последовало. Радарный сигнал пропал как раз в том районе, где теперь найдены обломки», – пояснил он. По его данным, беспилотник, предположительно, упал во время украинской атаки на Россию в начале июня.

Пуусепп предупредил, что такие дроны опасны, и призвал сообщать о любых находках по телефону 112. Он добавил, что информация не была обнародована ранее из-за крупных военных учений, требовавших значительных ресурсов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что за последние три месяца Европа зафиксировала 11 подтвержденных инцидентов с украинскими беспилотниками на своей территории.

8 июня истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией. 2 июня премьер Эстонии Кристен Михал признал, что страна не располагает возможностями для обнаружения и уничтожения всех пересекающих ее воздушное пространство дронов.

26 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками. 20 мая министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава и Таллин потребовали от Киева более тщательно выбирать цели для ударов, чтобы не создавать угрозы безопасности стран НАТО. 19 мая силы ПВО Эстонии впервые сбили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.

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