В Эстонии обнаружили упавший украинский беспилотник со взрывчаткой

Пуусепп связал инцидент с событиями 3 июня, когда в Эстонии объявляли воздушную тревогу в нескольких уездах. «Вероятно, это был один из дронов, зафиксированных радарами ВВС, на перехват высылали истребители, но подтверждения не последовало. Радарный сигнал пропал как раз в том районе, где теперь найдены обломки», – пояснил он. По его данным, беспилотник, предположительно, упал во время украинской атаки на Россию в начале июня.