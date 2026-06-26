Путин назначил Гладкова на должность посла России в Абхазии

Гладков возглавил Белгородскую область в 2020 г., а в 2021 г. он был избран губернатором. После начала спецоперации регион регулярно подвергался атакам ВСУ. 13 мая Путин принял отставку Гладкова по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Шуваева. Спустя два дня бывший губернатор был награжден орденом Александра Невского. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Гладков работал в чрезвычайных условиях и показал высокую эффективность.