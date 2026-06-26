Путин назначил Гладкова на должность посла России в Абхазии
Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
23 июня комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал кандидатуру Гладкова на этот пост. Как сообщал «Ведомостям» первый зампред комитета Константин Затулин, вопрос рассматривался в закрытом режиме, где кандидат ответил на вопросы депутатов.
По словам Затулина, назначение связано со сменой главы российской дипмиссии. Он также отмечал, что несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Гладков успешно проявил себя на посту губернатора Белгородской области. С 2022 г. должность чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии занимал Михаил Шургалин.
Гладков возглавил Белгородскую область в 2020 г., а в 2021 г. он был избран губернатором. После начала спецоперации регион регулярно подвергался атакам ВСУ. 13 мая Путин принял отставку Гладкова по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Шуваева. Спустя два дня бывший губернатор был награжден орденом Александра Невского. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Гладков работал в чрезвычайных условиях и показал высокую эффективность.