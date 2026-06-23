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Комитет Госдумы рекомендовал назначить экс-губернатора Гладкова послом в Абхазии

Елена Мухаметшина

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал «Ведомостям», что комитет сейчас рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Ранее об этом сообщали источники «Ведомостей».

Назначение – «вполне рабочий вариант», отмечали собеседники 30 апреля. Пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии с 2022 г. занимал Михаил Шургалин.

Гладков возглавил Белгородскую область в 2020 г., а в сентябре 2021 г. был избран губернатором. С начала СВО регион постоянно подвергался атакам ВСУ. Информация о возможной отставке Гладкова появилась 6 апреля 2026 г. «Ведомости» писали, что он мог перейти в федеральное правительство. 13 мая президент Владимир Путин принял отставку Гладкова по собственному желанию, врио главы региона назначен Александр Шуваев.

15 мая Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что губернатор работал в чрезвычайных условиях и показал высокую эффективность.

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