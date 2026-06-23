Комитет Госдумы рекомендовал назначить экс-губернатора Гладкова послом в Абхазии

Гладков возглавил Белгородскую область в 2020 г., а в сентябре 2021 г. был избран губернатором. С начала СВО регион постоянно подвергался атакам ВСУ. Информация о возможной отставке Гладкова появилась 6 апреля 2026 г. «Ведомости» писали, что он мог перейти в федеральное правительство. 13 мая президент Владимир Путин принял отставку Гладкова по собственному желанию, врио главы региона назначен Александр Шуваев.