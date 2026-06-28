Медведев: разрыв с РФ грозит Армении тяжелыми последствиями

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. В Россельхознадзоре не раз подчеркивали, что меры связаны исключительно с качеством продукции, а не с политикой.