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Медведев: разрыв с РФ грозит Армении тяжелыми последствиями

Ведомости

Разрыв с Россией обернется тяжелыми последствиями для простых граждан Армении. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, Запад, относящийся к Еревану лишь как к инструменту борьбы против Москвы, не заинтересован в благополучии армянского народа.

Как отметил Медведев, западные страны вмешивались в избирательную кампанию в Армении.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют», – подчеркнул политик.

Заместитель главы Совбеза РФ также указал, что Запад нацелен на зачистку политического поля Армении от всех сил, выступающих за здоровые отношения между Москвой и Ереваном. Он отметил, что в «Единой России» обеспокоены ситуацией в Армении, где Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. По словам Медведева, эти действия вместе с массированным использованием административного ресурса противоречат заявлениям властей о приверженности демократии.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В них приняли участие почти 59% избирателей, или 1,47 млн человек. 14 июня Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования. Победу одержала правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном. Оппозиционные силы и некоторые наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Конституционный суд Армении принял к рассмотрению иски об оспаривании результатов парламентских выборов, которые подали семь политических сил. 

26 июня Россельхознадзор полностью запретил поставки всей рыбной продукции из Армении. Армения может лишиться почти $80 млн прибыли от рыбных поставок, если закроется российский рынок.

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. В Россельхознадзоре не раз подчеркивали, что меры связаны исключительно с качеством продукции, а не с политикой.

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