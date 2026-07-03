Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» 24 июня заявил, что Уиткофф и Кушнер готовы выслушать все стороны украинского конфликта, и это дорогого стоит. Он подчеркнул, что российская сторона признательна Уиткоффу и Кушнеру и считает их усилия конструктивными. По словам представителя Кремля, контакты будут продолжены.