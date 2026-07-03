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NYT: Уиткофф и Кушнер готовы посетить РФ и Украину, если появятся новые вопросы

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждения. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, возможные поездки рассматриваются как часть дипломатических усилий Вашингтона и могут состояться при возникновении новых тем для переговоров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» 24 июня заявил, что Уиткофф и Кушнер готовы выслушать все стороны украинского конфликта, и это дорогого стоит. Он подчеркнул, что российская сторона признательна Уиткоффу и Кушнеру и считает их усилия конструктивными. По словам представителя Кремля, контакты будут продолжены.

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Политика / Международные отношения

23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретные сроки приезда в Россию Уиткоффа и Кушнера пока не определены. Он отмечал, что понимание необходимости таких контактов есть, но даты еще предстоит согласовать.

Визит представителей американской делегации в Москву в ближайшее время Ушаков анонсировал 18 июня. По его словам, темой переговоров станет украинская проблематика. 19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит признание администрацией Трампа необходимости диалога, но не исключает, что США могут вновь скорректировать свой подход к урегулированию конфликта.

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