Италия и Болгария выступили против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла

Как отмечает Politico, Рим официально не заявлял о намерении воспользоваться правом вето, но выразил обеспокоенность предложенными мерами. Один из собеседников издания сообщил, что позиция Италии связана с опасениями Ватикана по поводу введения санкций против главы одной из христианских конфессий.