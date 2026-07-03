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Италия и Болгария выступили против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла

Ведомости

Италия и Болгария выступают против введения ограничений на патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках 21-го пакета санкций ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По данным издания, ввести санкции в отношении патриарха РПЦ предложила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Но инициатива встретила сопротивление со стороны Болгарии, где значительную часть населения составляют православные христиане, а также Италии.

Как отмечает Politico, Рим официально не заявлял о намерении воспользоваться правом вето, но выразил обеспокоенность предложенными мерами. Один из собеседников издания сообщил, что позиция Италии связана с опасениями Ватикана по поводу введения санкций против главы одной из христианских конфессий.

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Политика / Международные отношения

В начале июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций. Новые ограничения могут затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, операции с криптовалютами, а также впервые распространиться на сферу рыбного промысла.

19 июня премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС. По его словам, страна выступила против ограничений, затрагивающих патриарха Кирилла, а также интересы энергетического сектора республики, включая совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. 3 июля Радев заявил, что Болгария готова вновь воспользоваться правом вето, если новый пакет санкций затронет интересы его страны.

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