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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Ведомости

Средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся к столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Спустя несколько минут градоначальник написал об отражении атаки еще двух БПЛА.

В ночь на 3 июля над Москвой и областью сбили 28 беспилотников. Утром того же дня Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА, а затем – еще о четырех. Отдельно мэр написал об уничтожении дрона в Раменском городском округе.

Из-за угрозы атаки украинских беспилотников перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Двое мирных жителей пострадали в результате детонации украинского беспилотника на предприятии в Белгородской области. 

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