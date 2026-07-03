Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

В ночь на 3 июля над Москвой и областью сбили 28 беспилотников. Утром того же дня Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА, а затем – еще о четырех. Отдельно мэр написал об уничтожении дрона в Раменском городском округе.



Из-за угрозы атаки украинских беспилотников перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Двое мирных жителей пострадали в результате детонации украинского беспилотника на предприятии в Белгородской области.