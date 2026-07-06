Фон дер Ляйен: ЕС выделит Украине новые средства для БПЛА после удара ВС РФ
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении продолжить финансовую поддержку украинского производства беспилотников. Об этом она сообщила в социальной сети X.
Заявление прозвучало на фоне ударов Вооруженных сил России по украинским предприятиям, производящим беспилотные летательные аппараты. По словам главы Еврокомиссии, на прошлой неделе Украина уже получила первую часть финансирования. Речь идет о 4 млрд из 90 млрд евро на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников.
Фон дер Ляйен также заявила о намерении продолжить работу над новым пакетом ограничительных мер против России. Она отметила, что Еврокомиссия будет интенсивно работать над 21-м пакетом санкций. Фон дер Ляйен также сообщила, что намерена поднять вопрос укрепления украинской системы противовоздушной обороны на саммите НАТО в Анкаре.
6 июля Минобороны РФ сообщило об ударе российских военных по промышленному предприятию «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), которое является одним из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования.
В ведомстве также заявили, что ночью армия России нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Была также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
30 июня глава ЕК заявила, что Еврокомиссия выделила Украине первые 3,9 млрд евро на «передовые технологии» для беспилотников. 24 июня Euractiv писала со ссылкой на источники, что ЕК задержит отправку 5,9 млрд евро на закупки беспилотников из первого транша кредита для Украины на 90 млрд евро и что вместо этого Киев получит 3,2 млрд евро бюджетной поддержки. Сумма войдет в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Киеву в 2026–2027 гг. Большая часть кредита ЕС, составляющая 60 млрд евро, предназначена для поддержки обороны Украины. ЕК должна была направить первый транш кредита еще в мае.